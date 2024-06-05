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Дощ з грозою обіцяють синоптики харків’янам 5 червня

Дощ з грозою обіцяють синоптики харків’янам 5 червня

У середу 5 червня температура повітря у Харкові прогріється до 27 градусів, прогнозують дощ.

Зранку небо буде хмарним, вдень очікується незначне прояснення й дощ з грозою. Максимальна ймовірність опадів 62 відсотки, повідомляє sinoptik.ua.

«Протягом усього дня у Харкові утримається хмарна погода. Удень йтиме дощ із грозою, ввечері опадів не очікується», – йдеться в повідомленні.

Вдень температура повітря становитиме максимум 27 градусів тепла, вночі до +20°. Вітер переважно південно-східний, 2-4 м/с.

Фото: Олексій Гуслєв

Агентство Телевидения Новости

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