На Харківщині з прикордоння примусово вивозять дітей на випадок наступу рф

З Золочівської громади Богодухівського району на Харківщині місцева влада примусово евакуює всіх дітей на випадок наступу російської армії.

Як пише Українська правда, про це повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко в етері Радіо Свобода.

«На сьогодні Івашки – це село буквально за 800 метрів від кордону – ми звідти в рамках примусової евакуації евакуювали всіх діточок. Там залишилось 140 дорослих чоловіків. Кожного дня ми вивозимо звідти разом з волонтерами місцевих мешканців. Олександрівка – якщо раніше було 47 дітей, то на сьогодні залишилось одна. Вчора вивезли з Тимофіївки дітей, з Відродженівського сьогодні вивезуть ще одну дитину і там не буде вже дітей зовсім. Деякі хотіли повернутися. Але є певна відповідальність, в тому числі кримінальна. Всі попереджені про це», зазначив Коваленко.

За словами Коваленка, наразі ситуація на кордоні вже не така складна, як була минулого тижня, однак, на його думку, «краще підстрахуватися, зробити певні висновки й упередити ситуацію».

Загалом примусову евакуацію дітей запровадили у шістьох селах Золочівської громади. Йдеться про Івашки, Перовське, Басово, Тимофіївка, Відродженівське та Олександрівка. Коваленко запевняє, що людей вивозять до рідних в інші населені пункти, або розміщують у гуртожитках, де їх забезпечують усім необхідним.

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