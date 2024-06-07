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Теплу й суху погоду прогнозують у Харкові 7 червня

Теплу й суху погоду прогнозують у Харкові 7 червня

У п’ятницю 7 червня повітря у Харкові прогріється до 27 градусів, дощів не прогнозують.

Зранку небо буде хмарним, проте вдень метеорологи обіцяють ясну погоду. Максимальна ймовірність опадів 21 відсоток, повідомляє sinoptik.ua.

«Ранкові хмари протримаються недовго – вдень та ввечері у Харкові очікується ясна погода. Без опадів», – йдеться в повідомленні.

Вдень температура повітря становитиме 25-27 градусів тепла, вночі до +18°. Вітер переважно північно-західний, 3-6 м/с.

Фото: Центральний парк Харкова

Агентство Телевидения Новости

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