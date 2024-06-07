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У центрі Харкова перекрили пішохідний перехід в метро
На станції метро «Історичний музей» тимчасово зачинено частину пішохідного переходу.
Про це повідомили в КП «Харківський метрополітен».
Вихід №2 з підвуличного пішохідного переходу на станції «Історичний музей» (у бік вул. Сумської) тимчасово зачинено для користування пасажирів у звʼязку з проведенням ремонтних робіт.
«Про відновлення роботи вказаної ділянки підвуличного пішохідного переходу буде повідомлено додатково», – зазначили в метрополітені.