Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $225 мільйонів

Президент США Джо Байден у Парижі 7 червня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 225 мільйонів доларів

Як пише УНІАН, про це повідомила кореспондентка CNN у соцмережі X.

«Президент Байден і президент Зеленський щойно розпочали свою зустріч тут, у Парижі, разом із міністром оборони Остіном і держсекретарем Блінкеном. Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні на 225 мільйонів доларів, за що Зеленський йому подякував», – написала вона.

Очікується, що до пакета увійдуть боєприпаси для HIMARS, зенітні ракети Stinger, ракети для ППО HAWK, гаубиці, бронетехніка, патрульні катери, а також протитанкові системи Javelin і AT-4 та інше озброєння.

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