У Харкові лікарі «швидкої» реанімували чоловіка

9 червня успішну реанімацію проведено бригадою ЕМД 404 у складі фельдшера, сестри медичної та водія.

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

О 5:50 надійшов екстрений виклик до чоловіка 62-х років.

По прибуттю було констатовано клінічну смерть внаслідок гострого інфаркту міокарда. Результатом вчасно розпочатих реанімаційних заходів – стало відновлення вітальних функцій.

Хворого шпиталізовано до лікувального закладу.

Агентство Телевидения Новости