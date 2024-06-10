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У Харкові лікарі «швидкої» реанімували чоловіка
9 червня успішну реанімацію проведено бригадою ЕМД 404 у складі фельдшера, сестри медичної та водія.
Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».
О 5:50 надійшов екстрений виклик до чоловіка 62-х років.
По прибуттю було констатовано клінічну смерть внаслідок гострого інфаркту міокарда. Результатом вчасно розпочатих реанімаційних заходів – стало відновлення вітальних функцій.
Хворого шпиталізовано до лікувального закладу.