Магучіх виграла чемпіонат Європи в стрибках у висоту
Ярослава Магучіх стала першою в історії спортсменкою зі стрибків у висоту, що здобула понад дві найвищих нагороди на чемпіонатах Європи.
Увечері 9 червня, в італійському Римі відбувся фінал у стрибках у висоту серед жінок, повідомляє SPORT.UA.
Чемпіонка світу Ярослава Магучіх взяла планку на висоті 2.01 метри та виграла чемпіонат Європи вдруге поспіль!
Ця висота – найкращий результат спортсменів України в історії чемпіонатів Європи.
Українка Ірина Геращенко посіла третє місце (1.95 м) та здобула бронзову нагороду. Срібну медаль отримала Ангеліна Топич із Сербії (1.97 м).
Зазначимо, що чемпіонат Європи з легкої атлетики буде тривати до 12 червня.