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Магучіх виграла чемпіонат Європи в стрибках у висоту

Магучіх виграла чемпіонат Європи в стрибках у висоту

Ярослава Магучіх стала першою в історії спортсменкою зі стрибків у висоту, що здобула понад дві найвищих нагороди на чемпіонатах Європи.

Увечері 9 червня, в італійському Римі відбувся фінал у стрибках у висоту серед жінок, повідомляє SPORT.UA.

Чемпіонка світу Ярослава Магучіх взяла планку на висоті 2.01 метри та виграла чемпіонат Європи вдруге поспіль!

Ця висота – найкращий результат спортсменів України в історії чемпіонатів Європи.

Українка Ірина Геращенко посіла третє місце (1.95 м) та здобула бронзову нагороду. Срібну медаль отримала Ангеліна Топич із Сербії (1.97 м).

Зазначимо, що чемпіонат Європи з легкої атлетики буде тривати до 12 червня.

Агентство Телевидения Новости

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