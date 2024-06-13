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До 25 градусів тепла, хмарно: погода у Харкові 13 червня

До 25 градусів тепла, хмарно: погода у Харкові 13 червня

У четвер 13 червня дощів у Харкові не передбачається, температура повітря підніметься до 25 градусів.

День буде хмарним, дощів не очікується. Ймовірність опадів – вдень до 35 відсотків, повідомляє sinoptik.ua.

«Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів», – йдеться в повідомленні.

Температура повітря підніметься з 20° до 25° тепла ввечері, вночі до +27°. Вітер змінних напрямків, 2-6 м/с.

Фото: Олексій Гуслєв

Агентство Телевидения Новости

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