Армія рф завдала авіаудару по селу на Харківщині: двоє людей опинилися під завалами

14 червня близько 15:00 зс рф завдали авіаудару по селі Богуславка Ізюмського району. Зафіксоване пряме влучання авіаційного боєприпасу у житловий будинок.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Під завалами опинились чоловік та його дружина. Обом потерпілим 46 років. Рятувальники деблокували їх, у постраждалих поранення, медики надають їм допомогу.

У селі пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі будівлі.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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