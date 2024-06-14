14.06.2024 22:38
Просмотров: 106
Окупанти обстріляли агрофірму на Харківщині
14 червня близько 16:20 ворог завдав авіаційних ударів по селищу Кутузівка Харківського району.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Пошкоджено будівлі та техніку сільськогосподарського підприємства та житлові будинки.
Без постраждалих.
За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).