Окупанти обстріляли агрофірму на Харківщині

14 червня близько 16:20 ворог завдав авіаційних ударів по селищу Кутузівка Харківського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено будівлі та техніку сільськогосподарського підприємства та житлові будинки.

Без постраждалих.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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