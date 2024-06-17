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Збірна України з футболу у понеділок, 17 червня, проведе свій перший матч чемпіонату Європи в Німеччині
17 червня о 16:00 у німецькому Мюнхені відбудеться матч 1-го туру Євро-2024 між збірними Румунії та України.
Про це повідомляє SPORT.UA.
Команда Сергія Реброва провела три спаринги під час підготовки до старту на Євро-2024.
Синьо-жовті 3 червня зіграли внічию проти Німеччини (0:0). Потім 7 червня українська команда поступилася збірній Польщі у Варшаві (1:3). 11 червня у Кишиневі команда Реброва розгромила збірну Молдови (4:0).
На Євро-2024 суперниками України у групі E будуть команди Румунії, Словаччини та Бельгії.