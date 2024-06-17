Збірна України з футболу у понеділок, 17 червня, проведе свій перший матч чемпіонату Європи в Німеччині

17 червня о 16:00 у німецькому Мюнхені відбудеться матч 1-го туру Євро-2024 між збірними Румунії та України.

Про це повідомляє SPORT.UA.

Команда Сергія Реброва провела три спаринги під час підготовки до старту на Євро-2024.

Синьо-жовті 3 червня зіграли внічию проти Німеччини (0:0). Потім 7 червня українська команда поступилася збірній Польщі у Варшаві (1:3). 11 червня у Кишиневі команда Реброва розгромила збірну Молдови (4:0).

На Євро-2024 суперниками України у групі E будуть команди Румунії, Словаччини та Бельгії.

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