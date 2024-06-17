У Харкові тимчасово перекрито підземний перехід на станції «Майдан Конституції»

На станції «Майдан Конституції» тимчасово зачинено частину пішохідного переходу.

Про це повідомляє Харківський метрополітен.

Вихід №3 з підвуличного пішохідного переходу на станції «Майдан Конституції» (у бік вул. Миколаївської) тимчасово зачинено для користування пасажирів у звʼязку з проведенням ремонтних робіт.

Про відновлення роботи вказаної ділянки підвуличного пішохідного переходу буде повідомлено додатково.

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