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На Харківщині електропотяг переїхав чоловіка
16 червня близько 5:05 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вихідних стрілках залізничної станції Сахновщина Південної залізниці електропотягом сполученням «Краматорськ–Херсон» травмовано місцевого 21-річного мешканця, який йшов коліями.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області
З численними травмами постраждалого доставили до лікарні, де він помер.
Водій електропотяга застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування. Зупинка потягу склала 50 хвилин. Рух було відновлено о 5:50.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.