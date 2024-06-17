Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:59
Просмотров: 76

На Харківщині електропотяг переїхав чоловіка

На Харківщині електропотяг переїхав чоловіка

16 червня близько 5:05 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вихідних стрілках залізничної станції Сахновщина Південної залізниці електропотягом сполученням «Краматорськ–Херсон» травмовано місцевого 21-річного мешканця, який йшов коліями.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області

З численними травмами постраждалого доставили до лікарні, де він помер.

Водій електропотяга застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування. Зупинка потягу склала 50 хвилин. Рух було відновлено о 5:50.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 