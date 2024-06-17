На Харківщині електропотяг переїхав чоловіка

16 червня близько 5:05 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вихідних стрілках залізничної станції Сахновщина Південної залізниці електропотягом сполученням «Краматорськ–Херсон» травмовано місцевого 21-річного мешканця, який йшов коліями.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області

З численними травмами постраждалого доставили до лікарні, де він помер.

Водій електропотяга застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування. Зупинка потягу склала 50 хвилин. Рух було відновлено о 5:50.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Агентство Телевидения Новости