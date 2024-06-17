У Харкові на ХТЗ змінять рух тролейбуси

Рух тролейбусів на проспекті Індустріальному та проспекті Олександрівському, на ділянці від вулиці Ощепкова до вулиці 12 Квітня (в напрямку вулиці 12 Квітня), буде припинений з 10:00 до 14:00 18 та 19 червня.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За даними Департамента будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з виконанням робіт з обрізки дерев вздовж контактної мережі тролейбуса.

Як курсуватимуть тролейбуси:

№3: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Байрона – бул. Богдана Хмельницького – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. 12 Квітня»;

у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом;

№7: розворотне коло «Вул. 12 Квітня» – вул. 12 Квітня – пр. Олександрівський – бул. Богдана Хмельницького – вул. Каденюка – вул. Ощепкова – ст. м. «Армійська» – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. 12 Квітня».

Також буде обмежений рух транспорту на пр. Індустріальному, на ділянці від вул. Біблика до пр. Героїв Харкова (в напрямку пр. Героїв Харкова). Рух транспорту буде організований вільною від виконання робіт смугою.

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