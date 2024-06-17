У МОЗ повідомили, чи штрафуватимуть власників генераторів за надмірний рівень шуму

Під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій норми щодо допустимого рівня шуму, зокрема від генераторів, не застосовуються. В МОЗ прокоментували інформація щодо штрафів для власників генераторів за перевищення рівня шуму під час роботи приладів, яка шириться в соцмережах.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

Міністерство охорони здоров’я роз’яснює, що дана інформація не відповідає дійсності, адже під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення рівня шуму не застосовуються.

Зокрема, ст. 32 Закону України «Про систему громадського здоров’я» передбачено, що шум на захищених об’єктах під час здійснення будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівні, встановлені державними медико-санітарними нормативами для відповідного часу доби. Допустимі рівні звуку в приміщеннях житлових будинків становлять 35-55 дБА вдень та 25-35 дБА вночі, а на території житлової забудови – 50-60 дБА вдень та 40-50 дБА вночі (наказ МОЗ від 22 лютого 2019 року № 463).

Однак зазначені вимоги не застосовуються під час ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій. А також у випадках коли, наприклад, шумні прилади та інше обладнання забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель.

Закон визначає, що органи державної та місцевої влади, суб’єкти господарювання та громадяни під час здійснення будь-яких видів діяльності з метою запобігання утворенню шуму і зменшення його шкідливого впливу на здоров’я людини зобов’язані здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи із запобігання утворенню та зниження шуму до рівнів, визначених санітарними нормами. А також вживати заходів для недопущення перевищення рівнів шуму та шкідливого впливу інших фізичних факторів; вживати заходів для недопущення упродовж доби перевищення рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, у таких приміщеннях і на таких територіях (захищених об’єктах):

у приміщеннях житлових будинків і на прибудинковій території;у приміщеннях закладів охорони здоров’я, санаторно-курортних закладів, закладів соціального захисту населення, надавачів соціальних послуг, закладів освіти, культури;у приміщеннях готелів і гуртожитків;у приміщеннях закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, розташованих у межах населених пунктів;у приміщеннях інших будівель і споруд, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;не територіях парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків.

Також у МОЗ нагадали, що робота генераторів може мати негативний вплив на здоровʼя людей та довкілля з декількох причин: шум, вібрації та шкідливі викиди.

Агентство Телевидения Новости