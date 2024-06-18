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Харківські борці завоювали нагороди чемпіонату України

Харківські борці завоювали нагороди чемпіонату України

Змагання з вільної боротьби відбулися з 15 та 16 червня в Івано-Франківську, де наші спортсмени здобули 1 золоту та 3 бронзові медалі.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Чемпіоном у ваговій категорії до 86 кг став Мухаммед Алієв. Він успішно провів чотири поєдинки в тому числі фінальний проти киянина Олексія Щербака.

В цій же ваговій категорії бронзовим призером став ще один харківський борець Демід Караченко. Він пройшов трьох суперників, але у півфіналі поступився Мухаммеду Алієву.

В поєдинку за третє місце Демід здолав борця з Дніпропетровської області.

Також бронзовими призерами чемпіонату стали Каміль Керімов (вагова категорія 61 кг) та Володимир Кочанов (вагова категорія до 125 кг).

Агентство Телевидения Новости

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