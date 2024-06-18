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На Харківщині ворог посилює атаки, застосовує FPV, КАБи й хімічну зброю.

На Харківщині ворог посилює атаки, застосовує FPV, КАБи й хімічну зброю.

Ворог посилює атаки, щоб вийти на кордони Луганщини. Смуга фронту Третьої штурмової бригади в Харківській області, що межує з Луганщиною – сьогодні одна з найінтенсивніших ділянок наступу ворога.

Про це офіційно повідомили в 3 окремій штурмовій бригаді.

Найближче завдання окупантів – вийти до населеного пункту Чернещина – Першотравневе, з подальшим захопленням населеного пункту Борова.

«Проти підрозділів бригади  3-тя і 144-та дивізії 20-ї армії рф. Ворог наступає танковими полками, залучає значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців. Застосовує FPV, КАБи й хімічну зброю», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, від травня бійці бригади знищили вже близько 1068 росіян, ще майже 2292 – це «трьохсоті».

На штурми позицій бригади противник кидає цілі взводи та роти особового складу. Їхню стрімку ліквідацію компенсує поповненням живої сили у кількості 250-400 солдат зс рф щотижня.

«Не дивлячись на переважаючу кількість супротивника та відсутність резервів, бригада продовжує вже понад місяць утримувати визначені рубежі», – повідомили в бригаді.

Агентство Телевидения Новости

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