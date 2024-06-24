Французький пекар на Харківщині пригощав селян хлібом з пересувної пекарні

Французький пекар-підприємець Лоік Нерві у межах реалізації проєкту «Польсько-французька пекарня на колесах» здійснив волонтерську місію до Дергачівської громади.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Протягом трьох днів Лоік Нерві з французького містечка Лорг разом з волонтером благодійного фонду «Польща допомагає Україні» Сергієм Диніним пригощали смачною випічкою жителів Руської Лозової, Слатиного та Прудянки.

Всього на мобільній пекарні для наших людей було виготовлено понад 1500 хлібин за фірмовим родинним рецептом Лоіка.

Агентство Телевидения Новости