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Харківські спортсменки боротимуться за олімпійські медалі в новому виді спорту

Харківські спортсменки боротимуться за олімпійські медалі в новому виді спорту

Один з нових видів спорту, який дебютує на Іграх-2024 у Парижі, брейкінг, буде мати трьох представників від України.

Серед них є харків’янки, повідомляє ХОВА.

За підсумками Олімпійської кваліфікаційної серії з брейкінгу, яка відбувалася в угорському Будапешті, перепустки отримали Катерина Павленко (B-girl Kate) та Анна Пономаренко (B-girl Stefani).

Компанію їм в боротьбі за олімпійські медалі складе ще один український спортсмен Олег Кузнєцов (B-boy Kuzya).

Агентство Телевидения Новости

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