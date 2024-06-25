Синоптики попередили про дощі з грозами та град у Харкові 25 червня

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Харківщині 25 червня. Вдень по Харкову та області очікується гроза, місцями град. Рівень небезпечності перший, жовтий.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Харкові 25 червня

Мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень 21-23° тепла.

Погода на Харківщині 25 червня

Вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град

Вітер північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень 20-25°.

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