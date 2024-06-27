Наслідки авіаудару по Київському району Харкова: коментар Олександра Фільчакова

27 червня близько 16:00 збройні сили рф знову завдали авіаудар по Харкову.

Про це повідомляє керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Прокурори попередньо встановили, що удари були завдані з населеного пункту Майський бєлгородської області рф.

Під атакою ворога був Київський район міста. Пошкоджено три приватні будинки, приміщення вищого навчального закладу та ДСНС.

Постраждали чотири людини.

Встановлено, що сьогодні російські військові вперше для удару по Харкову використали ФАБ-500.

«Росіяни вперше застосували по Харкову ФАБ-500 з модулем планерування та корекції. Ця бомба вдвічі потужніша за КАБ- і ФАБ-250, які використовували раніше, якими щодня бомбардують Харків», – зазначив Фільчаков.

Від місця запуску до місця влучання — 65 кілометрів.

На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

Агентство Телевидения Новости