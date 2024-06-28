На Харківщині відновлюють реабілітаційне відділення на базі обласного госпіталю ветеранів

Для завершення ремонтних робіт у реабілітаційному відділенні на базі обласного госпіталю ветеранів у Харкові спрямували 13,5 мільйона гривень. Відповідне рішення ухвалили 27 червня в ході сесії Харківської обласної ради.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Корпус реабілітаційного призначення на базі Обласного госпіталю ветеранів майже відремонтований, він оснащений басейном та кріокамерою. Наразі об’єкт не введений в експлуатацію через проведення інженерних заходів.

Своєчасно завершити проєкт завадило повномасштабне вторгнення рф – раніше виділені на відбудову кошти були не використані через обставини, пов’язані з війною.

Агентство Телевидения Новости