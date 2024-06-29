Скільки грошей заробила збірна України по футболу за участь на Євро-2024

Стала відома сума, яку збірна України заробила від УЄФА за участь у Євро-2024.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА, пише Судово-юридична газета.

Загальний призовий фонд Євро-2024 склав 331 млн євро. До цієї суми входять 222 млн євро за участь команд плюс 109 млн євро за результати на турнірі.

За підсумками своїх виступів Україна сумарно заробила 10,75 мільйона євро: 9,25 мільйона за участь у турнірі, 1,5 мільйона за перемогу над Словаччиною та 500 тисяч за нічию з Бельгією.

Це на 5,5 мільйонів євро менше, ніж заробила Україна на Євро-2020, де команда дійшла до чвертьфіналу.

Скільки збірні вже заробили на Євро-2024 (після групового етапу):

13.75 мільйони євро: Іспанія13.25 млн: Німеччина12.75 млн: Швейцарія, Англія, Австрія, Франція, Португалія, Туреччина,12.25 млн: Італія, Данія, Словенія, Нідерланди, Румунія, Бельгія, Словаччина, Грузія10.75 млн: Україна10.25 млн: Угорщина, Хорватія, Сербія9.75 млн: Шотландія, Албанія, Польща, Чехія

Як відомо, на Євро-2024 Україна у групі програла Румунії (0:3), обіграла Словаччину (2:1) та зіграла внічию з Бельгією (0:0).

Усі команди у квартеті набрали по чотири очки, а до 1/8 фіналу пробилися Румунія, Бельгія та Словаччина.

Агентство Телевидения Новости