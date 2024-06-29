У Харкові хочуть позбавити ліцензії школу Бойка, в яку влучив російський КАБ напередодні

Заклади освіти без захисних споруд не повинні працювати на Харківщині.

На Раді оборони області було розглянуто питання щодо зупинення ліцензії однієї з харківських приватних шкіл, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Йдеться про харківський приватний навчально-виховний комплекс «Авторська школа Бойка», який продовжував працювати в офлайн форматі, ігноруючи вимоги безпеки МОНу та профільних служб.

Нещодавно в будівлю влучила російська авіабомба. Тоді постраждала одна людина. Масових дитячих жертв вдалося оминути лише через те, що обстріл відбувся у вихідний день.

На Раді оборони висловилися керівники правоохоронних структур. Рівень загрози з боку рф на сьогодні не дозволяє проводити повноцінний навчальний процес без додаткових заходів захисту.

«Для нас безпека дітей – пріоритет. Не може відбуватися освітній процес, коли не створене безпечне середовище. При тому, що ворог випробовує по Харківщині все нові й нові швидкісні та руйнівні боєприпаси. Це суперечить і законодавству, будь-яким моральним людським принципам», – зазначив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости