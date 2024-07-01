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Для ідентифікації загиблого працівника «Нової Пошти» у Харкові буде проводитися ДНК-дослідження

Для ідентифікації загиблого працівника «Нової Пошти» у Харкові буде проводитися ДНК-дослідження

30 червня близько 16:30 окупанти завдали авіаційного удару по території відділення «Нової пошти» у Слобідському районі Харкова. В результаті обстрілу частково пошкоджена будівля, сталася пожежа на площі 200 кв. метрів. Одна людина загинула, 10 зазнали поранень.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Горіло вісім вантажних автомобілів. Також пошкоджено шість вантажних автомобілів, три виробничо-складські будівлі та медичний заклад.

О 18:00 пожежу було ліквідовано.

За словами начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка, на момент влучання ворожого боєприпасу в приміщенні нової пошти могло знаходитися приблизно дев’ять людей.

«Загинув 38-річний водій, тіло дуже понівечене, тому для ідентифікації загиблого буде проводитися ДНК-дослідження», – повідомили в поліції Харківщини.

Серед десяти поранених – водії та працівники пошти, а також восьмимісячна дитина, з якою гуляли батьки – від вибухової хвилі дитина упала на тротуар.

За даними Харківської обласної прокуратури, попередньо встановлено, що удар був завданий ФАБ-500 з УМПК з населеного пункту Нижній Ольшанець Бєлгородської області рф.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, пов’язані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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