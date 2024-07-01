На Харківщині ворожа бомба поцілила по будівлі школи

Сьогодні, 1 липня, близько 6:00 окупанти скинули авіаційні бомби на прифронтовий населений пункт Курилівської громади Куп’янського району.

Про це повідомили в ДСНС України.

Ворожі снаряди поцілили по навчальному закладу, будинку культури, приватному сектору й завдали руйнацій.

У школі виникла пожежа площею 150 кв. м. Обійшлося без жертв і постраждалих.

До ліквідації наслідків ворожого бомбардування були залучені рятувальники та медики ДСНС.

Агентство Телевидения Новости