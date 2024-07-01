Ранковий обстріл Куп’янського району на Харківщині: прокурори фіксують наслідки

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 1 липня близько 5:00, зс рф завдали авіаційні удари по селу Лісна Стінка Купʼянського району.

Пошкоджено навчальний заклад та будинок культури.

Без постраждалих.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.

Агентство Телевидения Новости