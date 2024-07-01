Ранковий ракетний удар по селу на Харківщині: пошкоджено 4 житлові будинки
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє прокуратура Харківської області.
Слідством встановлено, що 1 липня орієнтовно о 5:00 війська рф завдали ракетний удар по селу Мохнач Чугуївського району.
Ворожа ракета влучила на територію приватного домоволодіння: пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки.
Без постраждалих.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.