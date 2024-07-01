Ранковий ракетний удар по селу на Харківщині: пошкоджено 4 житлові будинки

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Слідством встановлено, що 1 липня орієнтовно о 5:00 війська рф завдали ракетний удар по селу Мохнач Чугуївського району.

Ворожа ракета влучила на територію приватного домоволодіння: пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки.

Без постраждалих.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Агентство Телевидения Новости