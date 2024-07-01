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Пішли вночі з дому та не повернулись: у Харкові поліція розшукала двох підлітків

Пішли вночі з дому та не повернулись: у Харкові поліція розшукала двох підлітків

Поліція оперативно розшукала двох неповнолітніх мешканців Харкова.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Жодних протиправних дій щодо підлітків скоєно не було.

1 липня до відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 надійшло повідомлення від мешканки Індустріального району про те, що двоє її прийомних дітей 14 і 15 років пішли вночі з дому та не повернулись.

На пошук підлітків був орієнтований особовий склад харківської поліції.

Упродовж дня в ході оперативно-розшукових заходів поліцейські виявили братів у Салтівському районі.З родиною провели профілактичну бесіду. 

Агентство Телевидения Новости

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