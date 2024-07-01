На Харківському напрямку ЗСУ відбили 6 атак противника, на Куп’янському – 11

Оперативна інформація станом на 16.00 01.07.2024 щодо російського вторгнення.

На Харківському напрямку українські захисники відбивали шість штурмових дій противника в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та Липці, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Тривають два боєзіткнення. Ситуація контрольована.

При цьому російський агресор продовжує тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території. Так, терористи завдали тут сім ударів керованими авіабомбами (із застосуванням 11 КАБів). Поцілили в райони населених пунктів Вовчанські Хутори, Тихе, Охримівка, Нескучне, Липці, Веселе.

На Куп’янському напрямку ворог атакував 11 разів – на локаціях Синьківки, Стельмахівки, Піщаного, Берестового і Степової Новоселівки. По Куп’янську Вузловому і Лісній Стінці била КАБами російська авіація.

На Лиманському напрямку загарбники не полишають спроб просунутися в бік Макіївки, Греківки та Невського. Загалом – 13 атак. Лише біля села Макіївка відбувалися вісім ворожих штурмів. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Торецькому напрямку загарбники починали 13 атак – в бік міста Торецьк, населених пунктів Північне, Південне та Нью-Йорк. Чотири боєзіткнення тривають. Ситуація контрольована.

Уже тривалий час найбільше бойових зіткнень відбувається на Покровському напрямку: з початку цієї доби – 37 (із них тривають 12). Найбільшу активність загарбник виявляє в районі Новоолександрівки – біля цього села сьогодні обліковано вже 13 російських атак.

Агентство Телевидения Новости