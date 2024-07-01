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Окупанти обстріляли пшеничне поле на Харківщині: сталася пожежа

Окупанти обстріляли пшеничне поле на Харківщині: сталася пожежа

1 липня близько 16:00 ворог завдав удару по стиглому пшеничному лану поблизу села Карасівка Золочівської громади Харківської області, навмисно намагаючись знищити майбутній врожай.

Трапилась пожежа, повідомляє ДСНС в Харківській області.

До місця події прибув пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС на автоцистернах, посилений медичним розрахунком. Їхнє завдання полягало у якнайшвидшій локалізації вогню, котрий міг знищити все поле площею у 110 га.

Завдяки оперативним діям рятувальників протягом пів години вдалось локалізувати пожежу на площі 2 га.

О 17:10 роботи з її ліквідації були повністю завершені.

Працювало 3 одиниці техніки та 9 осіб особового складу ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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