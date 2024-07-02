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Постраждалі внаслідок ворожого обстрілу Харкова 30 червня: в лікарнях перебуває 7 людей
Наразі в лікарнях перебуває 7 людей, постраждалих внаслідок обстрілу Харкова 30 червня – 6 дорослих і 1 дитина.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
58-річний чоловік знаходиться у важкому стані, але стабільний. Він отримав вибухове поранення з пошкодженням голови, тулуба та лівої верхньої кінцівки.
Ще 5 дорослих — у стані середньої тяжкості.
16-річний хлопець у стабільному стані, динаміка позитивна.
Восьмимісячне немовля виписали на амбулаторне лікування.