Постраждалі внаслідок ворожого обстрілу Харкова 30 червня: в лікарнях перебуває 7 людей

Наразі в лікарнях перебуває 7 людей, постраждалих внаслідок обстрілу Харкова 30 червня – 6 дорослих і 1 дитина.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

58-річний чоловік знаходиться у важкому стані, але стабільний. Він отримав вибухове поранення з пошкодженням голови, тулуба та лівої верхньої кінцівки.

Ще 5 дорослих — у стані середньої тяжкості.

16-річний хлопець у стабільному стані, динаміка позитивна.

Восьмимісячне немовля виписали на амбулаторне лікування.

Агентство Телевидения Новости