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Окупанти обстріляли село Малі Проходи на Харківщині: постраждав чоловік

Окупанти обстріляли село Малі Проходи на Харківщині: постраждав чоловік

2 липня близько 10:00 військові рф обстріляли село Малі Проходи Харківського району.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

За попередніми даними, удар був завданий  керованою авіабомбою. Внаслідок обстрілу травмовано літнього чоловіка. З уламковими пораненнями його доставили в лікарню.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група ВП № 3 ХРУП № 3, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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