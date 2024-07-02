Росіяни обстріляли Харківський та Куп’янський райони: двоє поранених

Сьогодні, 2 липня, окупанти завдали ударів по Куп’янському та Харківському районах. Двоє людей зазнали поранень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Близько 13:30 російські військові обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий. Зазнала поранень 80-річна жінка. Пошкоджено приватні будинки. Попередньо, окупанти вдарили по населеному пункту з РСЗВ.

Також близько 10:30 війська рф завдали авіаудару по селу Малі Проходи Дергачівської громади. Травмовано 85-річного чоловіка.

За процесуального керівництва Купʼянської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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