На Харківщині окупанти не припиняють атаки на позиції ЗСУ, задіяна авіація

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 3 липня. 861 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла і складає понад 90. Під постійним бомбардуванням перебуває Харківщина. Сьогодні зі сторони Бєлгорода та Шебекіного терористи завдали авіаційних ударів КАБами по районах населених пунктів Липці, Малі Проходи, Нескучне, Слобожанське.

Відбито шість ворожих атак у районі Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку противник два рази безуспішно штурмував оборонні рубежі підрозділів ЗСУ у районі Стельмахівки. Задіяв для підтримки авіацію – вдарив КАБами в районах населених пунктів Борова та Піщане. На даний час триває одне бойове зіткнення.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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