На Харківщині обстрілами пошкоджені газові комунікації у двох громадах

Внаслідок обстрілів житлових будинків та інфраструктурі селищ Борова та Руська Лозова Харківської області в обох населених пунктах пошкоджені розподільні газопроводи низького тиску.

Про це повідомили в Харківській філії «Газмережі».

Зруйновані газові мережі шести домоволодінь. Самі приватні будинки людей розбиті або згорілі.

Всі аварійні ситуації через розбиті будинкові труби локалізовані фахівцями «Газмереж». Ремонт обстріляних розподільних газопроводів низького тиску проведений без припинення газопостачання до населених пунктів.

Також газовики відновили роботу після обстрілів розподільного газопроводу низького тиску у селі Першотравневе Борівської громади. Відновлено газопостачання до 15 домоволодінь.

Агентство Телевидения Новости