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Рятувальники показали наслідки обстрілу Київського району Харкова

Рятувальники показали наслідки обстрілу Київського району Харкова

3 липня близько 16:00 російська авіація скинула авіабомби на житлові будинки в Київському районі Харкова.

Про це повідомили в ДСНС України.

З-під завалів одного з них силами ДСНС врятовано 8-річного хлопчика. Він зазнав поранень і був госпіталізований. Також рятувальники допомогли вивільнити літню жінку, яка не могла самостійно пересуватись та була заблокована у власній оселі.

За іншою адресою детонація ворожої авіабомби спричинила пожежу на відкритій місцевості. Горіла суха трава на площі 1 га.

На місцях влучень було задіяно 8 одиниць техніки, 53 рятувальники та психологи ДСНС.

Попередньо, постраждали 8 людей, з них одна дитина.

Агентство Телевидения Новости

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