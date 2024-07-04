На Харківщині ремонтують 300 кілометрів доріг, щоб покращити логістику для військових

На Харківщині ремонтують 300 кілометрів прифронтових доріг державного значення у різних районах аби покращити логістику для військових.

Про це розповів начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрій Алексєєв, повідомляє «Укрінформ».

«Ми відповідаємо за дороги державного значення і зараз працюємо по території всієї області – на найважливіших гуманітарних ланцюжках і військових напрямках. Це прифронтові дороги, рокадні дороги – це ті, що паралельно лінії фронту йдуть, і, звичайно ж, військові переправи. Зараз у роботі близько 300 кілометрів державних доріг, переважно військового направлення», – сказав посадовець.

За його словами, підрядники виконують аварійні роботи, відтинки доріг визначаються після нарад з обласною військовою адміністрацією та військовим командуванням.

«Ремонтні роботи потрібні для військової логістики, для евакуації поранених, де час довезення має надвелике значення», підкреслив Алексєєв.

Агентство Телевидения Новости