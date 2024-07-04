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На Харківщині у двох селах Богодухівського району буде припинено газопостачання
Газовики планують реконструкцію газопроводу високого тиску у Богодухівському районі Харківської області.
Про це повідомили в Харківській філії «Газмережі».
На час робіт буде тимчасово призупинено розподіл газу до наступних населених пунктів району:
село Сухини;
село Шарівка, вул. Миру.
Терміни проведення робіт з реконструкції газорозподільної мережі: з 08:00 години 09 липня 2024 року по 10 липня 2024 року (включно).
Відновлення газопостачання буде здійснюватися 11 липня 2024 року з 8:00 до 17:00 години, з урахуванням вимог безпеки щодо відновлення подачі газу у домівки та наявності мешканців у домоволодіннях.