На Харківщині у двох селах Богодухівського району буде припинено газопостачання

Газовики планують реконструкцію газопроводу високого тиску у Богодухівському районі Харківської області.

Про це повідомили в Харківській філії «Газмережі».

На час робіт буде тимчасово призупинено розподіл газу до наступних населених пунктів району:

село Сухини;

село Шарівка, вул. Миру.

Терміни проведення робіт з реконструкції газорозподільної мережі: з 08:00 години 09 липня 2024 року по 10 липня 2024 року (включно).

Відновлення газопостачання буде здійснюватися 11 липня 2024 року з 8:00 до 17:00 години, з урахуванням вимог безпеки щодо відновлення подачі газу у домівки та наявності мешканців у домоволодіннях.

Агентство Телевидения Новости