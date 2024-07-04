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Окупанти скинули КАБ на село в Харківському районі: загинула жінка, поранено чоловіка

Окупанти скинули КАБ на село в Харківському районі: загинула жінка, поранено чоловіка

Сьогодні, 4 липня, окупанти вдарили КАБом по селу Руська Лозова Харківського району. Внаслідок удару загинула місцева жителька.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Є пошкодження декількох приватних домоволодінь. Інформація щодо інших постраждалих та руйнувань уточнюється.

Як уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, загибла – 67-річна цивільна жінка. Також дістав уламкове поранення 74-річний цивільний чоловік.

Агентство Телевидения Новости

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