Куп’янський та Харківський напрямки: окупанти 14 разів штурмували позиції ЗСУ

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 4 липня. 862 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень. Під постійним бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні зі сторони Бєлгорода та Шебекіного терористи завдали трьох ударів, зокрема, скинули чотири КАБи. Цілили у райони населених пунктів Липці, Вовчанські Хутори та Охримівка.

Крім цього, на Харківському напрямку російські окупанти 10 разів здійснили штурм оборонних рубежів в районі Глибокого, Вовчанська та Липців. Наразі тривають три бойових зіткнення.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази штурмував позиції підрозділів ЗСУ у районі Синьківки, Стельмахівки та Новоселівки. Два боєзіткнення досі тривають.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости