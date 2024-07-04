ФАБ-500 дістає до будь-якої точки Харкова: Синєгубов про ситуацію в місті та області

Використання авіабомби ФАБ-500 на Харківщині окупанти почали з Куп’янського напрямку та з північних територій, тобто безпосередньо на лінії фронту.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами начальника ОВА, тепер цей боєприпас летить вже на відстань до 80 км, тому дістає до будь-якої точки Харкова.

«По Харкову відтепер б’ють саме цим боєприпасом. Тому повітряні тривоги, які у нас лунають по майже 12-16 годин є абсолютно реальними і, за можливості, потрібно перебувати в укриттях», – зазначив Синєгубов.

У Борівській громаді складено списки дітей, які підлягають обовʼязковій евакуації з п’яти населених пунктів. Станом на 18 червня там перебувало 33 дитини з 24 сімей. Станом на сьогодні евакуйовано 22 дитини із 18 сімей.

«Залишаються в громаді: с. Загризове – шість дітей, три сімʼї; с. Маліївка – троє дітей, дві сімʼї; с. Шийківка – двоє дітей, одна сімʼя. Всього у визначених населених пунктах залишається всього 11 дітей з шести сімей», – розповів Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости