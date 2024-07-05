На Харківщині рятувальники гасили пожежі після обстрілів під загрозою повторних ударів

4 липня ворог здійснив масовані обстріли приватного сектору та цивільної інфраструктури населених пунктів Вовчанської громади Чугуївського району.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Так, у с. Лосівка в результаті обстрілу зазнали пошкоджень приватні житлові будинки та господарчі споруди. Крім того, сталося декілька осередків пожеж. Горіли 3 приватні забудови на загальній площі 210 кв. м, трава та очерет на площі 1,5 га. В результаті обстрілу одна людина загинула.

У селищі Білий Колодязь горіли конструктивні елементи складської будівлі на площі 200 кв. м. Постраждалих не було.

Рятувальникам довелось працювати під постійними ворожими обстрілами. Загалом до ліквідації наслідків російських ударів було залучено 4 одиниці техніки, 20 рятувальників, медичний розрахунок ДСНС та підрозділ місцевої пожежної команди селища Вільча.

Агентство Телевидения Новости