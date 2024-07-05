В Україну прибув третій ЗРК Patriot від Німеччини

Посол Німеччини Мартін Єгер повідомив про прибуття в Україну вже третьої системи протиповітряної оборони, яку передала його держава.

Про це дипломат розповів у соцмережі Х (Twitter), повідомляє «Європейська правда».

Єгер зазначив, що третій ЗРК Patriot з Німеччини вже прибув в Україну.

Він допоможе, за його словами, покращити захист населення та інфраструктури.

Український екіпаж успішно пройшов відповідне навчання для роботи з цим ЗРК в Німеччині, додав посол.

Агентство Телевидения Новости