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В Україну прибув третій ЗРК Patriot від Німеччини
Посол Німеччини Мартін Єгер повідомив про прибуття в Україну вже третьої системи протиповітряної оборони, яку передала його держава.
Про це дипломат розповів у соцмережі Х (Twitter), повідомляє «Європейська правда».
Єгер зазначив, що третій ЗРК Patriot з Німеччини вже прибув в Україну.
Він допоможе, за його словами, покращити захист населення та інфраструктури.
Український екіпаж успішно пройшов відповідне навчання для роботи з цим ЗРК в Німеччині, додав посол.