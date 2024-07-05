На Сицилії «прокинувся» найвищий вулкан Європи

На найвищому діючому вулкані Європи під назвою Етна прокинувся один із найбільших кратерів.

Він викинув назовні попіл, дим, а також велику кількість шматків розпеченої породи, повідомляє РБК-Україна.

Під час виверження люди чули гучні «вибухові» звуки, після чого з конуса посипались шматки лави.

Влада регіону оголосила жовтий рівень тривоги через підземні поштовхи та викиди лави. Потужне виверження вже бачать жителі міст Мессіна й Катанія.

Його вважають найвищим та найактивнішим вулканом Європи.

Цікаво, що точну висоту Етни встановити практично неможливо, адже вона постійно змінюється на тлі вивержень і викидів шлаків. Однак відомо, що вона варіюється у межах від близько 3326 до 3350 метрів.

Агентство Телевидения Новости