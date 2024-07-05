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У Харкові за шахрайство затримано чоловіка: користувався чужим планшетом, який потім продав

У Харкові за шахрайство затримано чоловіка: користувався чужим планшетом, який потім продав

Дізнавачі повідомили про підозру чоловіку, який шахрайським шляхом заволодів технікою потерпілого.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

У червні до чергової частини Харківського району управління поліції № 3 звернувся харків’янин.

Він повідомив, що у березні його знайомий попросив планшет на визначений час, але так і не повернув.

Співробітники відділу кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 39-річний раніше судимий за майнові злочини безробітний мешканець Харкова.

Планшет, яким заволодів зловмисник, він залишив собі у користування, а пізніше продав.

3 липня чоловіку повідомили про підозру у скоєнні шахрайства. Обвинувальний акт направлено до суду.

Підозрюваному загрожує до трьох років обмеження волі.

Агентство Телевидения Новости

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