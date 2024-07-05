У Харкові за шахрайство затримано чоловіка: користувався чужим планшетом, який потім продав
Дізнавачі повідомили про підозру чоловіку, який шахрайським шляхом заволодів технікою потерпілого.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
У червні до чергової частини Харківського району управління поліції № 3 звернувся харків’янин.
Він повідомив, що у березні його знайомий попросив планшет на визначений час, але так і не повернув.
Співробітники відділу кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 39-річний раніше судимий за майнові злочини безробітний мешканець Харкова.
Планшет, яким заволодів зловмисник, він залишив собі у користування, а пізніше продав.
3 липня чоловіку повідомили про підозру у скоєнні шахрайства. Обвинувальний акт направлено до суду.
Підозрюваному загрожує до трьох років обмеження волі.