На оновлення енергетики Україна отримала від партнерів понад 2,3 тисячі тонн обладнання

За координації Міненерго після поновлення російських атак на енергетику до України надійшло 184 вантажі гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою 2 335,8 тонни.

Про це повідомляє Міненерго.

Допомогу надали 14 країн, а саме Австрія, Естонія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Фінляндія, Чеська Республіка, Швеція, Об’єднані Арабські Емірати.

«Ми дуже цінуємо підтримку наших партнерів, які допомагають українському енергосектору у ці складні часи. Надане обладнання використовується для ремонтів та відновлення об’єктів, які ворог продовжує нещадно обстрілювати», – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Серед отриманого обладнання – трансформатори, сонячні панелі, генератори, а також електродвигуни, газові труби, кабель та інше обладнання, необхідне для проведення ремонтів.

Близько 1900 тонн з отриманого обладнання вже розподілено між 57 енергетичними компаніями, які постраждали від ворожих атак.

Агентство Телевидения Новости