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На оновлення енергетики Україна отримала від партнерів понад 2,3 тисячі тонн обладнання

На оновлення енергетики Україна отримала від партнерів понад 2,3 тисячі тонн обладнання

За координації Міненерго після поновлення російських атак на енергетику до України надійшло 184 вантажі гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою 2 335,8 тонни.

Про це повідомляє Міненерго.

Допомогу надали 14 країн, а саме Австрія, Естонія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Фінляндія, Чеська Республіка, Швеція, Об’єднані Арабські Емірати.

«Ми дуже цінуємо підтримку наших партнерів, які допомагають українському енергосектору у ці складні часи. Надане обладнання використовується для ремонтів та відновлення об’єктів, які ворог продовжує нещадно обстрілювати», – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Серед отриманого обладнання – трансформатори, сонячні панелі, генератори, а також електродвигуни, газові труби, кабель та інше обладнання, необхідне для проведення ремонтів.

Близько 1900 тонн з отриманого обладнання вже розподілено між 57 енергетичними компаніями, які постраждали від ворожих атак.

Агентство Телевидения Новости

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