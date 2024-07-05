Під час захоплення Харківщини публічно підтримував «СВО»: викрито любителя «руського мира»

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 43-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що у березні 2022 року чоловік, перебуваючи на території Старосалтівської громади, яка на той момент контролювалась зс рф, публічно підтримував ворога.

Він переказував місцевим мешканцям головний кремлівський наратив про те, що «россия освобождает Украину от нацистов».

Також колаборант навʼязував людям свою думку про те, що «ЗСУ обстрілюють мире населення, а російська армія ніколи такого не зробить». Він стверджував, що «українські військові виконують злочинний наказ знищити все живе».

Підозрюваний переховується від правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Агентство Телевидения Новости