На Харківщині викрито ще чотирьох співробітниць окупаційного пенсійного фонду

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру чотирьом жінкам в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Підозрювані — мешканки Куп’янщини віком 28, 26, 44 і 47, які під час силового захоплення району збройними силами рф добровільно пішли на співпрацю з ворогом.

Влітку 2022 року вони обійняли посади «головних спеціалістів» в окупаційному пенсійному фонді та займались формуванням списків пенсіонерів для отримання ними так званої «матеріальної допомоги» від держави-агресорки, збираючи персональні дані та розглядаючи відповідні заяви.

Після деокупації підозрюваним вдалось втекти, наразі вони переховуються від українських правоохоронців. Їх оголошено у розшук.

Агентство Телевидения Новости