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На Харківщині викрито ще чотирьох співробітниць окупаційного пенсійного фонду

На Харківщині викрито ще чотирьох співробітниць окупаційного пенсійного фонду

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру чотирьом жінкам в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Підозрювані — мешканки Куп’янщини віком 28, 26, 44 і 47, які під час силового захоплення району збройними силами рф добровільно пішли на співпрацю з ворогом.

Влітку 2022 року вони обійняли посади «головних спеціалістів» в окупаційному пенсійному фонді та займались формуванням списків пенсіонерів для отримання ними так званої «матеріальної допомоги» від держави-агресорки, збираючи персональні дані та розглядаючи відповідні заяви.

Після деокупації підозрюваним вдалось втекти, наразі вони переховуються від українських правоохоронців. Їх оголошено у розшук.

Агентство Телевидения Новости

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